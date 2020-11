Povestea SENZATIONALA a noului star din curtea lui Becali: "Plangea mult cand trebuia sa facem naveta!" Cum s-a facut remarcat

Octavian Popescu (17 ani) a fost omul finalului de meci in partida Gaz Metan-FCSB.

Tanarul jucator a intrat in repriza a doua, iar in ultimele minute ale partidei acesta a reusit sa obtina penalty-ul care a adus victoria FCSB-ului. Prestatia mijlocasului a impresionat multe voci din fotbalul romanesc, iar Cornel Dinu l-a asemanat pe Popescu cu fostul mare fotbalist, Florea Dumitrache.

Nu este de mirare ca Octavian Popescu a reusit deja sa impresioneze prin calitatile sale, avand in vedere ca acesta a crescut intr-o familie de fotbalisti. Acesta a pus pentru prima data piciorul pe minge la varsta de sapte ani, iar pana sa ajunga la FCSB a avut un traseu uluitor.

"Pe Tavi l-am descoperit in curtea scolii din Nucet. Avea sapte-opt ani si, dupa ce termina orele, isi arunca ghiozdanul pe iarba si batea mingea toata ziua. Era innebunit dupa fotbal! Era un fenomen de mic! Am avut probleme cu el, plangea mult cand plecam din Nucet la Titu.



Erau de mers cam 35 de kilometri pe zi, trebuia sa facem naveta! El plangea dupa parinti, mi-a fost greu si mie, dar si lui. Apoi ne-am mutat la Nucet cu grupele de copii si i-a fost si lui mai usor", a declarat primul sau antrenor pentru Gazeta Sporturilor.

Octavian Popescu a fost legitimat la Urban Titu si GSA Nucet, ca mai apoi sa intre in vizorul Academiei Regal Sport, unde s-a transferat si a continuat prestatiile bune. La patru ani distanta, Rapid Bucuresti l-a transferat, iar Daniel Pancu l-a introdus pe teren la doar 16 ani intr-un amical cu FC Voluntari, incheiat cu scorul de 1-1. Fotbalist a declarat la finalul acelui meci ca antrenorul sau de la Rapid este unul din fotbalistii sai preferati!

"E un pas important in cariera mea, mai ales ca Daniel Pancu e unul dintre fotbalistii mei preferati", a declarat atunci Popescu, citat de catre Gazeta Sporturilor.

Victor Piturca i-a observat calitatile, iar antrenorul, care in acel moment se afla la Craiova, l-a transferat pe Octavian Popescu. El a ajuns sa fie convocat si la nationala U18, iar dupa a urmat o mutare la FCSB. Din cauza concurentei acerbe, ros-albastrii au decis sa-l imprumute pe Popescu pentru a avea sansa de a evolua. Mihai Stoica a intors decizia si l-a readus in lot, iar fotbalistul nu l-a dezamagit in partida cu Gaz Metan Medias.

"E un copil extraordinar, are niste calitati excelente! Fusese imprumutat fara sa stiu la Turris, facuse si poza, saracul! Am intervenit si i-am explicat lui Gigi ca nu e normal sa trimitem doi jucatori sub varsta, care evolueaza pe aceeasi pozitie oarecum, pentru a se concura intre ei", a declarat Mihai Stoica.