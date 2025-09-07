După opt etape scurse, Universitatea Cluj ocupă poziția #8 în Superliga României, cu trei victorii, trei remize și două înfrângeri în cont.

Ovidiu Sabău s-a plâns de mai mult ori la conferințele de presă pe motiv de lipsă de eficacitate, de motivație sau lot, iar, invitat la Sport Total FM, tehnicianul a și numit poziția unde are cea mai mare nevoie de o nouă achiziție: cea de fundaș dreapta.

Postul unde „U“ Cluj „scârțâie“. Ioan Ovidiu Sabău: „Jucăm cu improvizații“

În momentul redactării acestui articol, clujenii care ocupă poziția menționată sunt tânărul Alin Chinteș (19 ani) și veteranul Dinmo Mikanovic (31 de ani).

“N-aș putea spune că e o problemă când jucăm acasă. Problema e de pregătire. Problema e că avem mulți accidentați la început de campionat. Așa, din afară, se cunosc puține lucruri, dar sunt lucruri care contează, cum ar fi că nu avem fundaș dreapta și jucăm cu improvizații. La obiectivele pe care ni le-am propus, îți trebuie jucători. E bună această pauză, mai ales pentru jucătorii accidentați”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit sursei citate.

Pentru “șepcile roșii” urmează vineri, 12 septembrie, un duel puternic cu Rapid București, ocupanta locului secund în Superliga.

Cele două formații se vor întâlni pe stadionul "Cluj Arena" vineri, 12 septembrie, nu mai devreme de ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

