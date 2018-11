POLI IASI - FCSB | Probleme uriase pentru Dica: surpriza pe care o pregateste in aceasta seara! Nimeni nu o anticipa: echipa probabila

Poli Iasi - FCSB se joaca in aceasta seara, cu incepere de la ora 20:30.

Dica are mari probleme in aparare inaintea meciului cu Poli Iasi. A devenit deja o obisnuinta pentru antrenorul FCSB sa improvizeze in acest compartiment. A facut-o in ultimele etape, o va face si la meciul cu moldovenii.

FCSB are nu mai putin de 5 jucatori indisponibili pentru partida din Copou, 4 dintre ei avand profil defensiv. Benzar, Planic si Gnohere sunt suspendati, iar Pintilii si Jakolis sunt accidentati.

Dica va incerca sa-l forteze pe Momcilovic in centrul apararii. Momcilovic si-a revenit dupa accidentare, dar nu este 100% la pregatit. Totusi, Dica nu are ales. Daca initial se gandea sa joace cu Balasa si Filip in centrul apararii, antrenorul FCSB vrea sa-l "urce" pe Filip la mijlocul terenului, in lipsa lui Pintilii, si sa-l trimita pe teren pe Momcilovic.

La conferinta de presa dinaintea meciului cu Iasi, Dica a cerut din nou transferurile pe care le asteapta de jumatate de an. "Am mai avea nevoie de doi jucatori, mai ales pe pozitia de fundas central. Nu am vorbit, dar clar trebuie sa aducem in iarna pe acea pozitie", a declarat Dica.



Cum ar putea arata FCSB la meciul cu Iasi: Balgradean - Roman, Balasa, Momcilovic, Stan - Nedelcu, Filip - Man, Teixeira, Tanase - Coman