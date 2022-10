Poenaru și-a băgat jucătorii în ședință după înfrângerea cu FCSB: „Le-am spus niște adevăruri” Ce a transmis antrenorul UTA-ei

Ilie Poenaru a vorbit despre evoluția echipei sale după meci, evidențiind faptul că nu este mulțumit de prestația elevilor săi. Totodată, antrenorul a specificat că obiectivul UTA-ei este Cupa României.

„Una peste alta, nu sunt mulțumit, pentru că nu-mi place cum au arătat. Eu vreau ca echipa mea să arate ca atunci cu CFR-ul. Pierzi? Ok, pierzi, dar joacă.

Am avut o ședință mult mai lungă, pentru că le-am spus niște adevăruri. Sunt total nemulțumit. Le-am spus că nu are importanță cu cine jucăm, noi trebuie să jucăm.

Avem calitate, avem valoare, avem niște jucători cu experiență în vestiar care trebuie să arate ceva. Dacă vor, dacă nu, tragem linie și trecem la concluzii.

A marcat, avea nevoie de acest gol, dar, atât de la Keșeru, cât și de la ceilalți, am așteptări mult mai mari. Schimbările nu le-am făcut mai devreme, pentru că erau câțiva jucători care aveau câteva probleme medicale.

Nu am făcut cel mai rău joc, dar puteam mai mult. Am avut momente bune în care am dominat FCSB-ul, dar degeaba am presat dacă nu îți creezi ocazii.

Avem obiectiv cupa, trebuie să mergem mai departe și să luăm puncte. Trebuie să vedem că am avut câteva probleme medicale la acest meci. Trebuie să ne refacem, că avem doar câteva zile la dispoziție.

Nu e vorba de revanșă, avem trei meciuri în cupă, trebuie să câștigăm puncte. Nu contează cu cine jucăm, trebuie să câștigăm”, a specificat Ilie Poenaru după meci.

În următoarea partidă, UTA se va întâlni cu FCSB în Cupa României, miercuri, 19 octombrie, de la ora 21:00. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro!