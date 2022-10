Nicolae Dică, gata de măsuri radicale la FCSB: "Probabil se va renunța la ei!". Marea problemă observată la echipă

FCSB a deschis scorul în minutul 16, când Darius Olaru a expediat un șut plasat din afara careului, iar vicecampioana și-a majorat avantajul în minutul 89. UTA a redus rapid din handicap, în minutul 90+1, prin Claudiu Keșeru, însă nu a fost suficient pentru oaspeți.

Nicolae Dică: "Cei care nu demonstrează că au valoare probabil vor pleca în iarnă"

După meci, Nicolae Dică s-a arătat din nou nemulțumit de problemele din apărare, dar și de la finalizare ale jucătorilor săi, a anunțat că este gata să mărească durata antrenamentelor la acest capitol și a vorbit despre situațiile jucătorilor Bogdan Rusu, Rachid Bouhenna și Marco Dulca, care au fost trecuți pe lista neagră de patronul Gigi Becali.

Dică spune că va menaja jucători la meciurile din Cupa României, explicând că aceste dueluri vor fi o bună ocazie pentru a stabili plecările din iarnă.

"Important e că am avut ocazii. Ei au avut în prima repriză un șut pe spațiul porții. În a doua nu ne-au pus mari probleme, dar ca de obicei, le-am făcut un cadou și am primit gol din nimic. Cum primim noi de obicei. Nu înțeleg cum putem să facem greșeli așa de mari.

Gol primit, dar e important că am reușit să câștigăm. Felicitări băieților că au avut reacție după rezultatul din Europa. Am trăit periculos meciul, la fel ca toate meciurile. Făcând o glumă, doar în Europa nu am trăit periculos, că a fost diferența prea mare.

Facem exerciții de finalizare la antrenament. Dacă nu mă înșel, suntem cu două jocuri mai puțin și cred că suntem a patra echipă ca goluri marcate. Nu e puțin. Eu spun că la ocaziile pe care le avem, ar trebui să marcăm mai mult. Trebuie să fim mai răi, să dea totul 100% pentru a marca. Vom face finalizare 40-45 de minute, în loc de 30 de minute.

Eu am spus la conferință că antrenamentele sunt filmate. Dacă vreți, vi le dau, aveți și parametri fizici de la antrenament. O să discutăm și despre cât s-au antrenat băieții. Ce să fac? Vrei să mai intru și eu din când în când pe teren? Astea sunt deciziile băieților, sper ca la meciurile următoare să marcăm mai mult.

Eu am spus mereu că Darius Olaru face un efort foarte mare. El face cel mai mare efort din echipă, aleargă foarte mult, defensiv și ofensiv. Singurul lucru care îi lipsea era că nu avea realizări, dar iată că azi a marcat. El a mai avut ocazii de a marca la jocurile de dinainte, dar nu a avut execuție bună ca în această seară.

(n.r - Vor mai rămâne Dulca, Rusu și Bouhenna?) Păi, sunt în lot, dar eu nu pot să-i iau pe toți în lot. Trebuie să iau 20 de jucători. Eu am în lot 35. 5 sunt accidentați. Deci din 30 trebuie să rămân cu 20. Sunt jucători care fac parte din lotul nostru și, când vom avea nevoie, îi vom folosi. Dulca, Rusu și Bouhenna n-au jucat în Europa? A trecut un meci de atunci.

Jucătorii vor trebui să dea totul pentru echipă în Cupa României și să câștige. Da, voi menaja jucători în Cupa României, cu siguranță. Dacă intră alți jucători, înseamnă că nu ne interesează? Ne interesează, dar sunt 35 de jucători și trebuie să dovedească toți că au valoare de Steaua. Dacă nu vor dovedi, probabil în iarnă se va renunța la unii dintre ei. Nu e normal? Ai impresia că suntem singura echipa care schimbă jucători? Văd și eu că mai toate echipele schimbă când joacă din 3 în 3 zile. Acolo nu puneți așa multe întrebări. Acolo nu se joacă din 3 în 3 zile, cum se joacă de când am venit eu la echipă", a spus Nicolae Dică.

După 12 meciuri jucate și două restanțe, FCSB a urcat pe locul 7, cu 17 puncte. Pentru vicecampioana României urmează tot un meci cu UTA Arad, însă în grupele Cupei României.