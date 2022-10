„Caracterele puternice se văd la greu!” Reacția lui Darius Olaru după supergolul înscris + cui dedică victoria

Darius Olaru, marcatorul unui supergol pe Arena Națională, care i-a "trezit" pe suporterii FCSB-ului, a vorbit după meci despre evoluția echipei la care este legitimat și a evidențiat faptul că victoria este dedicată patronului Gigi Becali.

„Un meci foarte dificil, un adversar bun. Mă bucur că am reușit să marchez și eu în acest sezon și, cel mai important, că mi-am ajutat echipa să obțină cele trei puncte.

Am avut poziție de șut, anul trecut o făceam mult mai des și îmi ieșea de mai multe ori. Am zis să-mi încerc șansa, am avut puțin noroc și am reușit. O să încerc din ce în ce mai mult, dar nu asta e important.

Important e ca noi să câștigăm, să acumulăm puncte și să ne apropiem de play-off. Victoriile ne dau încredere, ne fac să creștem în evoluții, să arătăm din ce în cemai bine și avem nevoie de ele că oferă încredere.

Da, din păcate, așa este. În Conference nu am avut rezultatele pe care le-am vrut, dar sperăm să continuăm la fel în campionat, că avem nevoie de puncte și victorii.

Caracterele puternice se văd la greu!

Ne-a motivat și el (n.r. Gigi Becali). Sperăm să continuăm la fel. Cred eu că în față este un om foarte bun, ne-a dat încredere, l-am simțit lângă noi și victoria este și pentru el.

Noi încercăm să avem și cea mai bună apărare, dar este un pic mai greu. Important este să marcăm cu un gol mai mult decât adversarul.

Victoria este pentru toți, pentru staff, pentru oamenii de lângă noi și sperăm să continuăm la fel, cum am mai spus”, a spus Darius Olaru după meci.

În următoarea partidă, FCSB o va întâlni din nou pe UTA, dar de data aceasta în Cupa României. Meciul este programat miercuri, 19 octombrie, de la ora 21:00.