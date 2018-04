Pleaca la vara? Dica anunta ca a fost cautat de echipe din strainatate: "Patronul nu stie!"

Nicolae Dica nu isi face probleme in privinta viitorului sau.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Steaua este lider in Liga 1, cu 35 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj, iar Gigi Becali a anuntat ca ii va prelungi contractul lui Dica daca echipa va castiga campionatul.

Chiar daca va rata obiectivul, Dica nu are emotii. Dica a precizat ca a fost deja cautat de echipe din strainatate in perioada de cand este la Steaua, insa nu i-a spus nici macar patronului clubului.

"Puteam sa mai am contract pe inca doi ani. Daca patronul nu voia sa raman, nu ramaneam, important era sa am rezultate. Eu sunt la mana mea. Daca voi avea rezultate, la vara voi pune problema intr-un fel. Voi incerca sa muncesc si sa incerc sa-mi indeplinesc obiectivul. Chiar daca semnam pe doi ani imi faceam munca la fel, sunt profesionist. Oferte am mai avut si eu pana acum, oferte foarte bune, dar mi-am dorit sa raman, pentru ca am obiective si vreau sa le indeplinesc. Nu stie patronul, ofertele au fost din strainătate", a declarat Nicolae Dica la conferinta de presa.