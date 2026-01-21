Rezultatul marchează a doua calificare a Gabrielei Ruse într-un tur trei de competiție de mare șlem, după performanța atinsă la US Open 2024.

Gabriela Ruse (79 WTA) a avansat pentru prima oară în carieră în turul trei al Openului Australiei . Sportiva din București a învins-o în turul secund pe Ajla Tomljanovic (78 WTA), scor 6-4, 6-4.

În primul set al meciului, Gabriela Ruse a obținut singurul break, pe când în manșa secundă a avut nevoie să anuleze un avantaj cu break al Ajlei Tomljanovic, desprinsă la 3-1. Ruse a semnat două break-uri la rând și a încheiat partida cum a jucat-o: cu o inspirație deosebită, trimițând un forehand în colțul terenului, spre exasperarea australiencei cu origini croate.

Victoria cu Tomljanovic confirmă și greutatea rezultatului atins în fața Dayanei Yastremska, în turul inaugural, în care Gabriela Ruse și-a apropiat victoria în fața numărului 28 mondial, scor 6-4, 7-5.

Gabriela Ruse: „Mi-am spus că asta e ziua mea.”

„Se pare că a treia oară a fost cu noroc,” a fost prima reacție a Gabrielei Ruse, după meci, românca făcând referire la faptul că mai jucase de două ori în turul secund la Melbourne, dar fără succes. „Anul trecut am avut un meci dur cu Madison Keys, în turul doi, iar azi mi-am spus că asta e ziua mea,” a adăugat Gabriela Ruse, care a încântat publicul australian cu încrederea sa.

„Am încercat să rămân agresivă, optimistă. Vreau să îi mulțumesc echipei, sunt oameni speciali în loja mea, dar vreau să le mulțumesc și fanilor români,” a completat Gabriela Ruse.

Pentru un loc în optimile de finală ale întrecerii majore de la Melbourne, Gabriela Ruse va lupta contra învingătoarei meciului dintre Mirra Andreeva (7 WTA) și Maria Sakkari (53 WTA).

Posibil meci cu numărul 7 WTA, în turul trei al întrecerii din Melbourne

Gabriela Ruse nu a jucat până acum împotriva uneia dintre „minunile” circuitului WTA, Mirra Andreeva, jucătoare pe care o poate întâlni în turul următor.

La doar 18 ani, sportiva din Federația Rusă ocupă locul 7 în clasament și are 4 trofee cucerite în circuitul de elită al tenisului feminin.

