Pleaca de la CFR? Chinezii au facut public contractul pregatit pentru Dan Petrescu: suma uriasa pe care romanul o poate incasa

Dan Petrescu nu a semnat inca prelungirea contractului cu CFR Cluj, iar chinezii sustin ca l-au convins deja.

Desi antrenorul CFR-ului a lasat sa se inteleaga ca va continua la CFR indiferent de oferta, presa chineza il da ca sigur la Guizhou Hengfeng, ultima clasata din prima liga. Mai mult, jurnalistii chinezi au facut public si salariul pe care romanul ar urma sa il incaseze.

Dan Petrescu ar urma sa aiba un salariu anual fix de 800.000 de euro, la care se vor adauga bonsuri substantiale in functie de performante, noteaza sports.163.com. Totusi, plecarea de la CFR nu va fi una facila in caz ca acest scenariu se va materializa.

Petrescu are trecuta in contractul cu ardelenii o clauza de reziliere de 400.000 de euro, suma pe care antrenorul ar trebui sa o achite in cazul in care va dori sa plece inainte de incheierea intelegerii.