PLANUL SECRET din spatele transferului lui Alibec la Astra! Cum ajunge atacantul renegat de Becali la echipa lui Sumudica: DETALII DIN CULISE

Transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Astra a surprins si a oferit doua recorduri.

Este cea mai scumpa mutare a verii in Liga 1 si cel mai scump transfer facut de Astra in istoria clubului. Giurgiuvenii au platit 1,4 milioane de euro in schimbul jucatorului vandut la FCSB in urma cu un an si jumatate pentru 1,7 milioane.

Chiar daca la prima vedere poate parea o miscare pripita, tinand cont si de forma actuala a lui Alibec, dar si de politica de transferuri a Astrei, club care nu cheltuie foarte mult pe jucatori, mutarea poate fi una care sa lucreze atat in beneficiul clubului si al jucatorului, cat si al lui Becali. Potrivit Gazetei Sporturilor, transferul lui Alibec la Astra e cu bataie lunga: jucatorul ar urma sa ajunga in cele din urma la Al Shabab, echipa lui Marius Sumudica.

Concret, Astra l-a rascumparat acum de la FCSB unde nu mai era dorit si ii ofera sase luni, un tur de campionat, pentru a reintra in forma care l-a consacrat. In iarna, arabii lui Sumudica ar urma sa faca o oferta avantajoasa pentru a-l transfera pe Alibec. Transferul il ajuta si pe Alibec, care fara concurenta serioasa pe post poate reveni la forma care l-a consacrat, si pe Astra care cel mai probabil va incasa de la Al Shabab o suma mai mare decat cea platita FCSB, dar si pe Gigi Becali care si-a recuperat in mare parte investitia si a scapat si de un fotbalist problematic.

Sumudica a incercat din rasputeri sa-l transfere pe Alibec in aceasta vara, insa seicii nu au putut convinsi. Atacantul a reusit un singur gol in cele 20 de meciuri jucate sezonul trecut, a aparut in presa doar pentru scandaluri, iar aceste lucruri au cantarit decisiv in fata sefilor de la Al Shabab. Acum, conducatorii arabi pot sa-l vada la lucru pe Alibec, iar in iarna vor face o oferta in cunostinta de cauza.