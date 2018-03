Pintilii si-a aflat sentinta dupa eliminarea cu CFR Cluj! Ce meciuri va rata stelistul

Pintilii a fost eliminat direct la partida cu CFR Cluj - stelistii au contestat decizia lui Hategan.

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat pe mijlocasul Mihai Pintilii (FCSB) pentru doua jocuri si l-a amendat cu suma de 6.800 de lei, in urma cartonasului rosu primit la meciul cu CFR Cluj. Pintilii nu va juca astfel in partidele cu CSM Poli Iasi si CSU Craiova.

Totodata, fotbalistul a primit o amenda de 6.800 de lei.

''In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4. a si 63.2.5 din RD, se sanctioneaza jucatorul Pintilii Doru Mihai (FCSB) cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 3.000 lei; In baza art. 65.a din RD, se sanctioneaza jucatorul Pintilii Doru cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 6.800 lei. In baza art. 45.1, fotbalistul va executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv doua jocuri suspendare si o penalitate sportiva de 6.800 lei'', se arata in comunicatul publicat pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

Totodata, judecarea incidentelor de la meciul CFR Cluj - FCSB (1-1) a fost amanata pentru data de 11 aprilie.

