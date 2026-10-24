”Dubla” lui Rodrigo Martins și reușita lui Mario Ioniță au adus trei puncte importante pentru prahoveni, care rămân pe locul patru după această rundă. Moldovenii au marcat în minutul 65, prin Andrei Dumiter, dar n-au putut întoarce soarta partidei.

Mario Ioniță (19 ani) a marcat primul său gol în Superliga României în partida de la Botoșani. Tânărul mijlocaș central este crescut de Petrolul, iar până acum a fost împrumutat la mai multe echipe, în Liga 3 și Liga 2.

Claudiu Tudor, laude pentru Mario Ioniță

Acum, jucătorul a devenit o piesă importantă în echipa lui Ricardo Sousa, ținând cont că beneficiază și de regula U21. În direct la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, a vorbit la superlativ despre calitățile jucătorului său.

„Mario are o calitate tehnică, cred că a parcurs lucrurile corect. Liga 3, Liga 2 anul trecut, un sezon jucat full, acum în Liga 1. Un jucător de 19 ani. Chiar i-am spus 'E dimineață, a oprit trenul la tine în gară, și-a deschis ușile, urcă-te!'.

După meci i-am spus 'Bine că te-ai urcat în tren!'. Este al treilea sau al patrulea meci în care e titular. Ne bazăm pe copii, în continuare le vom da credit. Calitățile lui sper să-l facă să devină un jucător de bază al clubului”, a spus Claudiu Tudor, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.