VIDEO EXCLUSIV El e noua ”perlă” din Superliga României: ”Bine că te-ai urcat în tren”

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SPORT.RO
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Meciul dintre FC Botoșani și Petrolul Ploiești s-a încheiat cu scorul de 1-3, în deschiderea rundei cu numărul 13 din Superliga României.

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”Dubla” lui Rodrigo Martins și reușita lui Mario Ioniță au adus trei puncte importante pentru prahoveni, care rămân pe locul patru după această rundă. Moldovenii au marcat în minutul 65, prin Andrei Dumiter, dar n-au putut întoarce soarta partidei.

Mario Ioniță (19 ani) a marcat primul său gol în Superliga României în partida de la Botoșani. Tânărul mijlocaș central este crescut de Petrolul, iar până acum a fost împrumutat la mai multe echipe, în Liga 3 și Liga 2.

Claudiu Tudor, laude pentru Mario Ioniță

Acum, jucătorul a devenit o piesă importantă în echipa lui Ricardo Sousa, ținând cont că beneficiază și de regula U21. În direct la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, a vorbit la superlativ despre calitățile jucătorului său.

„Mario are o calitate tehnică, cred că a parcurs lucrurile corect. Liga 3, Liga 2 anul trecut, un sezon jucat full, acum în Liga 1. Un jucător de 19 ani. Chiar i-am spus 'E dimineață, a oprit trenul la tine în gară, și-a deschis ușile, urcă-te!'. 

După meci i-am spus 'Bine că te-ai urcat în tren!'. Este al treilea sau al patrulea meci în care e titular. Ne bazăm pe copii, în continuare le vom da credit. Calitățile lui sper să-l facă să devină un jucător de bază al clubului”, a spus Claudiu Tudor, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Cetatea Turnu Măgurele, Unirea Ungheni, Steaua București și CS Afumați au fost echipele la care Petrolul l-a împrumutat pe Mario Ioniță în ultimii ani.

Petrolul, locul patru în Superliga României

Prahovenii sunt pe locul patru, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de locul cinci, ocupat de Universitatea Cluj. Petrolul se numără printre surprizele plăcute din acest debut de sezon, având în vedere problemele financiare cu care s-a confruntat clubul în ultima perioadă.

În runda următoare, Petrolul va juca pe teren propriu împotriva celor de la CFR Cluj, o altă echipă cu pretenții de play-off din Superliga României.

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