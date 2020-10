TERORIZAT de translator! :)) Chipciu, intrerupt de 10 ori in cele 4 minute in care a vorbit la Sofia! Reactiile lui sunt de NEPRETUIT

Chipciu a avut probleme sa se exprime la Sofia, in conferinta de presa dinaintea meciului cu TSKA Sofia, de joi.

Translatorul a insistat sa-si faca treaba exemplar si a vrut sa traduca tot, asa ca l-a intrerupt incontinuu pe Chipciu. :)

Fostul stelist le-a spus bulgarilor ca ii vede favoriti maine seara si ca are amintiri negre de la Sofia, unde a ratat in 2014 calificarea in grupele Champions League dupa un meci de cosmar impotriva lui Ludogoret.

"Stim ca TSKA e o echipa foarte buna, stim ca au progresat foarte mult in ultimii ani, au cumparat multi jucatori noi si e o echipa puternica. In Europa League, cred ca sunt doar echipe puternice. Ar fi foarte bine sa incepem cu dreptul, nu sunt foarte multe meciuri sa ai timp sa recuperezi, e foarte bine sa incepi cu dreptul in asemenea competitii. N-am amintiri asa placute de la Sofia, aici am ratat calificarea in Champions League in fata lui Ludogoret. Amintire placuta e ca am dat gol, dar am pierdut calificarea.

Acum speram sa castigam. Nu am vorbit cu Moti, cu Keseru. Am jucat un amical cu TSKA atunci cand eram la Sparta Praga, erau foarte puternici. A fost si Tommy Neubert aici. Bulgaria are doua echipe in Europa League, inseamna ca e mai puternica decat Romania, noi avem doar o echipa. N-am mai jucat cu suporteri de mult timp, dar toti cei care joaca fotbal simt ca fotbalul fara suporteri e foarte sec. TSKA joaca acasa, probabil are prima sansa, dar valorile sunt sensibil egale", a spus Chipciu.