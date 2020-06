"Parca eram la hotel si ii conduceam in camera!" :) Reactie GENIALA a lui Bogdan Andone: si-a TREZIT jucatorii la pauza si au obtinut o VICTORIE URIASA

Bogdan Andone a reusit sa isi trezeasca jucatorii la pauza meciului cu FCSB, dupa o prima repriza foare slaba facuta de Astra.

Antrenorul spune ca a fost nevoie de un soc pentru ca fotbalistii sa isi revina, insa interventia s-a dovedit a fi una de succes:

"FCSB e o echipa foarte buna, cu jucatori de calitate extraordinara de la mijloc in sus. Practic toti jucatorii de la mijloc si din atac au fost cu profil ofensiv 100%. Ne asteptam la un meci spectaculos, si noi suntem o echipa ofensiva.

Am pregatit meciul intr-un fel, era nevoie de un soc (n. r. la pauza). In prima repriza parca eram aia de la hotel care conduc oaspetii in camera.

A trebuit sa ii trezesc putin si repriza a doua am aratat mult mai bine, mai agresiv. S-a schimbat jocul, am pus presiune si am reusit sa marcam.

Vorbeam cu Denis si Budi, tocmai ce am pregatit saptamana aceasta la antrenament am reusit sa facem in seara asta.

Niste jucatori care au aratat caracter, nu e simplu sa revi de la 0-2 in fata FCSB-ului, care are atata calitate si care puteau sa mai inscrie.

E o situatie putin dificila, cu siguranta cei din cadrul clubului isi doresc o participare in Europa, dar incercam sa ne automotivam, sa ne aparam mandria, orgoliul. E foarte important acest lucru si ma bucur pentru fotbalisti ca au facut acest meci in aceasta seara.

Tamas e o pierde importanta pentru noi, vedem ce va fi. M-as bucura si pentru Denis si Budescu sa aiba oferte la echipe de top din Europa, sa castige bani pentru ca munca trebuie rasplatita si un transfer ar fi binevenit. Ma bucur pentru Denis, poate golurile si pasa din aceasta seara il vor ajuta sa prinda transferul mult dorit.

Inainte de meci am discutat putin cu jucatorii de la FCSB si le-am spus ca daca ar fi castigat in aceasta seara ar fi avut sanse la titlu. In momentul de fata, cred ca sansele sunt destul de mici. E greu ca CFR sau Craiova sa mai fie ajunse pe acest final. Mai sunt 5 meciuri si e greu de crezut", a spus Bogdan Andone la Digi Sport.

Denis Alibec: "Ne-a certat un pic la pauza!" :)

Atacantul Astrei a fost cel mai bun om din teren si i-a dat credit lui Bogdan Andone pentru felul in care a reusit sa ii motiveze la pauza meciului.

"La 2-0 nu ma asteptam sa mai revenim, dar am aratat ca o familie si a fost important ca am avut un impuls la pauza din partea lui Mister. Am aratat ca suntem o echipa mare si am revenit.

Ne-a certat un pic", a recunoscut Alibec.