Vara aduce schimbări majore în lot și pe bancă pentru ialomițeni. Adrian Mihalcea, antrenorul care a reușit salvarea, a anunțat că pleacă de la echipă, urmând să semneze, cel mai probabil, cu UTA Arad. Alături de el, cel puțin cinci jucători importanți sunt cu bagajele făcute.



Unirea Slobozia renunță la 5 fotbaliști după barajul cu FC Voluntari



Potrivit GSP, Cristian Bărbuț (30 ani) și Andrei Dorobanțu, fundaș dreapta în vârstă de 20 de ani, sunt doriți de Farul Constanța.

Mai mult, Ștefan Krell (32 ani) ar avea un acord de principiu cu Petrolul Ploiești, iar alături de el, Andrei Șerbănică (28 ani), fundaș stânga cu 3 goluri și 3 assisturi în acest sezon, evaluat la 350.000 și Florin Purece (33 ani) – mijlocaș ofensiv, 4 goluri și 6 assisturi în 36 de meciuri, evaluat la 200.000 €, ar urma să se alături de asemena în lotul prahovenilor.



Ialomițenii au încheiat sezonul pe locul 14, cu 27 de puncte, și au câștigat barajul cu FC Voluntari la penalty-uri, după 1-0 la general. Golul decisiv a fost transformat de căpitanul Constantin Toma.

Panțîru, dărâmat după barajul Slobozia - Voluntari



FC Voluntari a început mai bine seria loviturilor de departajare. A deschis scorul prin Dumiter, iar Vojtus a ratat. Ilfovenii nu au reușit să se desprindă, după ce Panțîru a trimis pe lângă poarta lui Krell.



Ulterior, din tabăra lui FC Voluntari a ratat și Carnat, iar Unirea Slobozia a fost fără greșeală până la final și s-a menținut în Superliga.



Ionuț Panțîru (29 de ani), fundașul stânga de la FC Voluntari, și-a prezentat scuzele după meci într-o postare pe Instagram.



"Oameni buni, îmi pare sincer rău că am ratat și că din vina mea mai stăm un an la Liga 2. Poate dacă dădeam eu gol era alta situația. Îmi cer mii de scuze tuturor fanilor FC Voluntari și vă rog să mă iertați! Consider că la experiența mea nu trebuia să ratez", a scris Panțîru.



Cum arată configurația Superligii României în sezonul 2025/26