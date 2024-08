Stefan Krell, portarul Unirii Slobozia, este singurul fotbalist austriac din Superliga României. Goalkeeper-ul născut la Viena a sosit în această vară sub comanda lui Adrian Mihalcea, după ce anterior a mai jucat în țara noastră la Dunărea Călărași, Sporting Roșiori și Ceahlăul Piatra Neamț.

Stefan Krell, singurul fotbalist austriac din Superliga: "LASK - FCSB? Egal în tur și diferență de un gol la retur"

Krell (32 de ani) își așteaptă debutul la nou-promovata din Superliga, titularul dintre buturi fiind în startul acestui sezon moldoveanul Denis Rusu, care poartă și banderola de căpitan. Austriacul din campionatul României a fost pe bancă la remiza dintre Unirea Slobozia și FCSB, 2-2, din etapa a doua a campionatului.

Crescut la Austria Viena și St. Polten, portarul austriac se așteaptă la un duel echilibrat între LASK Linz și FCSB. Nu indică o câștigătoare și spune că șansele sunt egale înaintea primei manșe din țara sa natală.

"Ambele echipe își doresc să se califice în următoarea rundă din Europa League, cu siguranță, însă niciuna dintre ele nu a avut un start grozav de sezon pentru că s-au concentrat la meciurile internaționale.

Cred că primul meci se va încheia la egalitate. Niciuna dintre ele nu va risca prea mult. La retur mă aștept ca diferența să fie de un gol, însă cred că șansele sunt 50-50 la acest moment", a spus Stefan Krell, pentru Sport.ro.

13 este locul ocupat de FCSB în Superliga României. A strâns doar 5 puncte în 5 etape, însăare un meci mai puțin față de majoritate adversarelor.

9 este poziția lui LASK Linz în campionat după trei etape. A câștigat în prima rundă, 2-1 contra lui Hartberg, și a pierdut în următoarele două etape, cu Altach (0-1) și RB Salzburg (0-1).

Alexandru Pantea, înainte de LASK Linz - FCSB: "Sper să tranșăm calificarea din tur"

FCSB a ajuns miercuri în Austria, iar seara a avut loc conferința de presă și antrenamentul oficial al echipei. Alexandru Pantea a acordat un interviu pentru PRO TV în care a prefațat partida din play-off și a vorbit despre revenirea sa pe gazon.

Pantea a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în luna februarie și a reușit să se recupereze mai rapid decât era preconizat. Fundașul dreapta a fost titular în meciul cu Poli Iași (0-1), din ultima etapă de campionat.

"E o bucurie mare. Am fost accidentat, nu mă așteptam să revin atât de repede, iar al doilea meci să fie în play-off-ul Europa League. Mă bucur că am revenit și mâine sper să facem o treabă cât mai bună.

Le mulțumesc tuturor care au fost lângă mine, colegi, staff, familie. M-au ajutat foarte mult, mă întrebau în fiecare zi cum mă simt, n-am ce să le reproșez.

Pentru mine sunt importante toate meciurile. Am o vârstă fragedă, trebuie să demonstrez și mai am mult de jucat. Noi i-am analizat destul de bine pe cei de la LASK Linz. Dacă punem în practică ce am pregătit, nu cred că vom avea probleme", a spus Alexandru Pantea, pentru PRO TV.

Întrebat dacă FCSB are capacitatea de a tranșa calificarea încă de la meciul tur din deplasare, Pantea a răspuns: "Eu sper. 1-0, 2-0, dar să câștigăm".