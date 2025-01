Clubul a anunțat oficial că Jakob Novak, fost internațional de tineret al Sloveniei, a semnat un contract valabil până în iunie 2027.



Cine e Jakob Nobak

Jakob Novak, în vârstă de 26 de ani și cu o înălțime de 1,88 metri, este un mijlocaș central cu o rază mare de acțiune. Slovenul vine liber de contract după o experiență în Kazahstan, la FK Atyrau, unde a jucat 57 de meciuri, a marcat cinci goluri și a oferit șase pase decisive în ultimele două sezoane.



Anterior, Novak a evoluat pentru Boluspor în liga secundă din Turcia (21 de partide, 2 goluri, 1 assist) și a avut cele mai mari performanțe ale carierei în țara natală, Slovenia.

A fost dublu campion al Sloveniei, câștigând titlul cu Olimpija Ljubljana (2015-2016) și NK Celje (2019-2020). În total, a bifat 120 de meciuri oficiale în competițiile interne, în care a marcat 6 goluri și a oferit 11 pase decisive.

"Să fie într-un ceas bun!"



De asemenea, a fost pe teren în 3 meciuri din preliminariile UEFA Champions League și în preliminariile Europa League.



Novak a fost selecționat la toate categoriile juvenile ale echipei naționale a Sloveniei (Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 și Under 21).



„Vin cu inima deschisă la o fostă campioană a României, un club cu o istorie frumoasă care trebuie să realizeze noi performanțe. Îi salut pe toți suporterii Oțelului și le transmit că voi da totul pentru noua mea echipă. Vă așteptăm la stadion, știu că alături de voi suntem mai puternici. Hai, Oțelul!”, au fost primele cuvinte ale lui Novak la Oțelul.



"Novak a semnat un contract pe doi ani și jumătate cu SC Oțelul Galați. Să fie într-un ceas bun!", se regăsește în comunicatul oficial.