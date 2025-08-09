Parma a ajuns la un acord cu gruparea din Eredivisie în privința transferului și a mai rămas doar ca Man să efectueze vizita medicală și să semneze contractul.

Dennis Man, prezent la amicalul Parmei cu Heidenheim

În urma mutării, ”Cruciații” vor încasa în jurul sumei de 8 milioane de euro. Fabrizio Romano a spus că ar fi vorba despre 8,5 milioane de euro plus bonusuri, în timp ce Nicolo Schira a menționat suma de 9 milioane de euro. Jurnalistul olandez Rrik Elfrink scrie însă că ar fi vorba despre 7,5 milioane de euro la care se adaugă anumite bonusuri.

Cel mai probabil, Man va semna un contract valabil până în 2029.

Parma a disputat ultimul meci de pregătire al verii, cu Heidenheim. ”Cruciații” au pierdut cu 1-2, iar, evident, Man nu a jucat. Internaționalul român s-a aflat în tribune și a urmărit partida înainte de a pleca spre Olanda și de a semna cu PSV.

”Dennis Man a fost, de asemenea, prezent, urmărind meciul foștilor săi colegi, îmbrăcat în echipamentul oficial al clubului. Jucătorul român nu a fost inclus pe foaia de joc: ieri au fost făcuți pași importanți în negocierile cu PSV, iar în următoarele ore va zbura în Olanda pentru vizita medicală cu campioana Țărilor de Jos”, a scris Parma Live.

