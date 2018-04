OPINIE / Miza alegerilor pentru presedintia FRF: se alege adevaratul "Rege" al fotbalului romanesc

Desi multi suporteri ai echipei nationale il alinta pe Gica Hagi cu supranumele "Regele", de fapt se insala amarnic. Presedintele ales al FRF este si "rege", si "sultan", si "calif", si "maharajah", si "tar" al fotbalului romanesc.

Miercuri, 18 aprilie 2018, vor avea loc alegeri pentru functia de presedinte al FRF. Cei patru candidati aprobati de catre Comisia de verificare a dosarelor de candidatura sunt Razvan Burleanu (34 ani), Ionut Lupescu (49 ani), Marcel Puscas (58 ani) si Ilie Dragan (33 ani). In conditiile in care Dragan este un antrenor care incearca sa atraga putina atentie asupra sa si a scolii sale de fotbal, iar despre Marcel Puscas se zvoneste deja ca ar fi acceptat sa faca parte din echipa lui Lupescu dupa alegeri, ramanem cu o lupta in doi pentru functia de presedinte al FRF.

Ca sa intelegeti mai bine duelul dintre actualul presedine al FRF si directorul general al Federatiei din perioada 2005-2011, cand l-a secondat pe Mircea "Nasul" Sandu, trebuie sa faceti cativa pasi in spate si sa urmariti mingea si nu fentele celor doi candidati. Desi e greu, pentru ca ambii au facut atatea "biciclete", "braziliene" si alte driblinguri si jonglerii de nu mai reusim sa vedem mingea. Pe de o parte, ignorati aerul aristocratic si discursul molcom al lui Lupescu, lansarea cu mare fast a candidaturii, grupul pestrit care il poarta pe brate si zvonurile ca ar avea proptele politice. De cealalta parte, neglijati zvonurile ca Burleanu e "omul serviciilor", care i-ar fi pregatit dosarele si actele compromitatoare cu care a zdrobit imaginea contracandidatul sau in ultimele luni. Si mai ales, in ambele cazuri, nu bagati in seama promisiunile ca cei doi se lupta pentru functie, doar pentru ca vor binele fotbalului romanesc, pe care doresc sa il reintroduca in elita europeana. Cred ca suntem destul de maturi, dupa ce am luat atat de multe "tepe" electorale in ultimii aproape 30 de ani, pentru a ne da seama ca, la fel ca in cazul politicii, daca e vorba de o fleica suculenta, lupta nu o va castiga niciodata un catel cuminte si pricajit, ci un pitbull, o hiena sau un lup.

Si FRF e o fleica suculenta. Presedintele conduce practic, direct sau indirect, tot fotbalul romanesc. Si, daca ne gandim la ce a patit Adrian Mitititelu si echipa sa, dar si alte cluburi de traditie in ultimii 20-25 de ani, putem spune, fara sa ne inselam ca, la fel ca in cazul unui monarh medieval, presedintele FRF are drept de viata si de moarte asupra supusilor sai afiliati.

In primul rand, e vorba de bani. Intr-un an bun, cum a fost 2016, cu o calificare banoasa la Euro 2016, FRF a avut incasari de 77,65 milioane de lei (~17,26 milioane de euro), venitul mediu brut lunar in FRF pentru cei 158 de angajati ai forului a fost de circa 9.740 de lei (~2.150 de euro la cursul din 2016), iar venitul mediu net lunar a fost de 6.830 de lei (~1.520 de euro). Un buget cel putin dublu fata de cel al FCSB-ului, clubul din Liga 1 care a cheltuit cel mai mult in acel an. Conform Institutului National de Statistica, in decembrie 2016, salariul mediu net pe economie in Romania a fost de 2.114 lei. Faceti calcule si vedeti singuri cat de bine platit este personalul FRF. Si lasati la o parte faptul ca vorbim de o perioada cand FRF a fost condusa de Burleanu, pentru ca aceeasi proportie ar fi fost, probabil, valabila si pentru perioadele cand Sandu si Lupescu trageau sforile. Deci, ai la dispozitie 150-160 de posturi bine platite cu care poti "jongla".

Din dezvaluirile facute de Burleanu despre ceasurile cumparate de Lupescu si Prunea si disparute fara urma, putem trage concluzia ca exista la dispozitia oficialilor de grad inalt din federatie o suma frumusica alocata pentru "protocol", cu care cam poti sa faci ce vrei, pentru ca nu exista un control strict. Adica, depinde de buna credinta a fiecaruia, iar asta ar putea sa insemne o masa la restaurant, un bilet de avion, o cazare sau o "atentie" decontate pe FRF, daca poti justifica ca cheltuiala a fost facuta in interesul fotbalul romanesc. De asemenea, federalii cu functii inalte beneficiaza de masini de serviciu, 10 Mercedesuri si 10 Forduri, puse la dispozitie de Ion Tiriac, cu carburant, revizii, taxe si amenzi platite de firma acestuia. Nu in ultimul rand (poate in primul rand), la semnarea contractelor de sponsorizarea se platesc comisioane pentru cel care a intermediat intelegerea, iar contractele de prestari servicii se fac cu atribuire directa, dupa o cerere prealabila de oferta.

In al doilea rand, dupa ce marca "Steaua" a suferit grave daune de imagine, in urma conflictului juridic si mediatic prelungit dintre MApN si Becali, FRF detine echipa cu potentialul de marketing cel mai mare din fotbalul romanesc: Echipa Nationala. Se mai supara fanii pentru un rezultat sau o evolutie slaba, dar peste 3 luni, cand e programat urmatorul meci, uita de necaz si urmaresc stirile despre "tricolori" sau cumpara un bilet de meci si un tricou Joma. Pe langa echipa de seniori, FRF administreaza direct activitatea nationalelor masculine de tineret (U21) si juniori (U19, U18, U17, U16, U15), a echipelor nationale feminine, a reprezentativelor de futsal si fotbal pe plaja, dar si a Centrelor Nationale de Pregatire de la Timisoara si Tg. Mures.

De asemenea, prin numirea directorilor Scolii Federale de Antrenori si a presedintelui Comisiei Centrale de Arbitri sau a membrilor Comisiei de Disciplina si Etica, a Comisiei de Recurs si a Comisiei de Solutionare a Litigiilor, sefii FRF pot avea o anumita influenta in activitatea acestora. In cadrul FRF mai functioneaza Comisia Tehnica, Comisia Centrala de Copii si Juniori, Comisia Grassroots, Comisia Centrala de Fotbal Feminin, Comisia pentru fotbal in sala si fotbal pe plaja, Comisia Juridica, Comisia Medicala, Comisia Antidoping, Comisia pentru Fair-Play, Comisia pentru Securitate si Siguranta in Stadioane si pentru Licentierea Stadioanelor, Comisia pentru relatia FRF - AJF, Comisia pentru relatia FRF - Liga 2, Comisia pentru relatia FRF - Liga 3.

Tot FRF se ocupa de organizarea Cupei Romaniei, a Supercupei Romaniei, a Ligii a 2-a, a Ligii a 3-a, a Ligii Elitelor si a campionatelor nationale de juniori masculin, plus a tuturor competitilor feminine si a tuturor competitiilor de futsal. Practic, in afara de Liga 1, care poate fi totusi controlata indirect si partial prin Comisia de Licentiere sau prin schimbari de regulament cu ajutorul Comitetului Executiv sau a Adunarii Generale a FRF (vezi cazul regulii U21), tot fotbalul romanesc este subordonat FRF si, implicit, presedintelui institutiei.

In al treilea rand, presedintele FRF va avea mereu un cerc de oameni de fotbal, care, daca nu il protejeaza, macar se poarta cu manusi cu el, atat in declaratii, cat si in actiuni, pentru a nu fi exclusi pe o perioada de 4-8 ani de la orice contract cu federatia. Sa nu uitam ca, in ultimii ani, remuneratia selectionerului a fost cea mai mare pentru un antrenor din Romania (420.000€ - Victor Piturca / 120.000€ - Anghel Iordanescu / 500.000€ - Christoph Daum / 380.000€ - Cosmin Contra), iar stafful sau tehnic e la fel de bine platit. FRF numeste selectonerii de la tineret si juniori, de la nationalele de fotbal feminin, futsal sau fotbal pe plaja si ofera diverse certificari pentru antrenori (licentele pentru tehnicieni sau diploma de preparator fizic). Nici nu mai aducem in discutie ca membrii Comitetului Executiv al FRF aproba bugetul pentru meciurile echipelor nationale sau ca cei ai Comisiei Tehnice ii supervizeaza pe selectioneri si selectia pentru loturile nationale. De asemenea, Comitetului Executiv al FRF aproba lista nominala a arbitrilor profesionisti si a observatorilor pentru fiecare an, iar seful CCA este propus (sau nu) de acelasi Comitet Executiv pentru functia de membru al Comisiei de arbitri a UEFA.

Asa ca, pe 18 martie, nu va avea loc doar o simpla infruntare intre doi indivizi si programele lor de candidatura, ci va fi o lupta dura, in care nu se iau prizonieri, intre doua "armate" ce isi disputa suprematia in fotbalul romanesc pentru urmatorii 4 ani.