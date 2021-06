BREAKING NEWS | Copos, implicat la AFC Rapid?! Dinu Gheorghe raspunde speculatiilor: "Ma pui sa vorbesc ce nu e bine sa vorbesc"

Fostul presedinte al Rapidului a vorbit despre eventuala implicare a lui George Copos in fotbalul romanesc.

Un om cunoscut pentru relatiile si cunostiintele pe care le are in ftobalul romanesc, Dinu Gheorghe a aruncat bomba si a vorbit despre implicarea lui George Copos la AFC Rapid, echipa din Liga a 4-a care e sustinuta de ultrasii de la tribuna a doua. E bine cunoscut conflictul pe care l-au avut cu cei de la Peluza Nord, iar fiecare a sustinut un proiect diferit, punand si mai mult paie pe foc.

"Nu cred ca mai are puterea sau dorinta sa se implice in fenomentul asta. Pentru Rapid ar fi fantastic daca ar veni Copos langa echipa. Nu cred ca oameni cu bani multi se vor apropia de acest fenomen in curand. Bine ca a ramas un singur Rapid (n.r. referitor la conflictele dintre Universitatea Craiova si FC U Craiova, FCSB si CSA Steaua), ca asta mai lipsea", a spus Dinu Gheorghe la Prosport.

Moderatorul emisiunii i-a amintit lui Dinu Gheorghe de Horia Manoliu, presedintele AFC Rapid, echipa din Liga 4, iar invitatul a surprins pe toata lumea cu declaratia sa: "Nu, acolo e Copos! Manoliu este un antemergator. Nu se incheie emisiunea mai repede? Ma pui sa vorbesc ce nu e bine sa vorbesc", a completat fostul presedinte al Rapidului.