Oferta secreta pentru Petrescu! Cum isi poate pierde CFR-ul antrenorul la finalul sezonului si ce destinatie il atrage cel mai tare pe SuperDan

Dan Petrescu a condus-o pe CFR pana pe primul loc al Ligii I si continua lupta la titlu cu Steaua si Craiova. In functie de deznodamantul sezonului, el ar putea da curs unei noi oferte.

Dan Petrescu a primit o oferta de a antrena din nou in strainatate. Dorit si la nationala inaintea numirii lui Contra, fostul mare fundas al Generatiei de Aur a refuzat in toamna si in iarna despartirea de CFR. O piedica in acest sens a stat si in faptul ca CFR a fixat in contractul cu Petrescu o clauza de 300.000 de euro pentru rezilierea unilaterala.

Publicatia Fanatik scrie ca una dintre formatiile care l-au vrut pe Petrescu in iarna a fost Dinamo Moscova, echipa pe la care acesta a mai trecut in urma cu doar cativa ani. La acel moment, Petrescu nu a putut da curs chemarii din cauza clauzei de reziliere, dar si din pricina faptului ca Dinamo Moscova se afla intr-o situatie cel putin delicata, luptandu-se pentru evitarea retrogradarii. Totusi, rusii nu au renuntat la interesul pentru el, in timp ce Petrescu nu a inchis definitiv usa.

Sursa citata mai scrie ca Petrescu va scapa de clauza de reziliere in valoare de 300.000 de euro la finalul acestui sezon, ea fiind trecuta in contract ca valabila doar pentru primul an de "relatie". Astfel, din vara, Petrescu va putea da curs interesului oricarei formatii pentru serviciile sale.

El trage catre Golf

Pe de alta parte, chiar daca Petrescu are experienta in fotbalul rus, el trecand pe la Kuban Krasnodar si Dinamo Moscova, antrenorul trage mai mult catre zona Golfului. Motivul este dat de faptul ca familia sa locuieste in Emiratele Arabe Unite, fiica sta de 8 ani, Jennifer, fiind eleva la o scoala din Abu Dhabi.

Ce l-ar face sa ramana la CFR

Aflat in cursa pentru castigarea titlului cu CFR, al patrulea din istoria clubului din Gruia, Petrescu nu este complet decis asupra viitorului sau. Sursa citata mai noteaza ca ramanerea lui Petrescu ar putea depinde de calificarea echipei in grupele unei competitii europene, obiectivul principal fiind accederea in UEFA Champions League.