Ofertă fabuloasă pentru Ștefan Baiaram! Sumă neobișnuită pentru Superliga

Baiaram este sub lupa mai multor echipe după startul excelent de sezon din Superliga. Jucătorul Universității Craiova este unul dintre cei mai buni jucători din campionat.

În urma convocării la națională, aripa dreapta a trecut pe banca de rezerve, dar cel mai probabil va reveni cât de repede în echipa de start a oltenilor.



Sorin Cârțu: „În jur de 6-7 milioane de euro dădeau turcii”



Sorin Cârțu a dezvăluit oferta fabuloasă pe care a avut-o Universitatea Craiova în schimbul lui Baiaram. Bașakșehir a vrut să îl aducă pe jucătorul de 22 de ani în schimbul unei sume mari.

Președintele de imagine al liderului din Superliga a explicat însă că mutarea a picat din cauza unor detalii.

„Baiaram a fost la un pas să plece, s-a discutat cu Bașakșehir, erau acolo, să se poată rezolva. După dubla manșă a fost ofertă reală, dar nu s-au înțeles la niște detalii.

Nu știu cât dădeau turcii, nu am participat, în jur de 6-7 milioane de euro. Da, a fost ofertă reală, au fost discuții în jurul ăsta. Nu s-a rezolvat, a rămas la Craiova”, a spus Sorin Cârțu la Fanatik.

