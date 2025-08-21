Hacken - CFR Cluj, de la 20:00. Analiza lui Dan Chilom: echipe probabile + șanse la calificare

de Dan Chilom
Deplasare complicată pentru trupa lui Dan Petrescu, azi, în Suedia, la Goteborg, în play-off-ul de Conference League.
CFR dă piept cu Hacken, echipă care ocupă poziția a 10-a, după 20 de etape, cu 23 de puncte.
În turul precedent de Europa League, suedezii au fost eliminați de norvegienii de la Brann, cu scorul general de 2-1.
Allsvenskan, campionatul Suediei, are în componență 16 formații.
HACKEN - CFR CLUJ: Echipe probabile
Hacken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andersen, Rygaard, Gustafson – Svanback, Brusberg, Layouni.
Antrenor: Jens Gustafsson
CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Bolgado, Sinyan, Camora - Keita, Djokovic, Fică - Korenica, Postolachi, Nkololo
Antrenor: Dan Petrescu
Hacken joacă meciurile de pe propriul teren pe Bravida Arena din Goteborg, stadion de 6300 locuri.
Casele de pariuri o dau favorită la calificare pe CFR, cu o cotă de 1.77. Pentru meciul tur, favorită este Hacken, cu o cotă de 2.10 CFR are 3.50 la victorie.
Lukas Fahndrich din Elveția va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,94 cartonașe galbene pe meci, și 0,24 roșii.
Sugestia Sport.ro: X final