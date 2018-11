"O sa auziti multa vreme de el". Pustiul de 16 ani care i-a impresionat pe Dica si Mihai Stoica! Poate debuta maine in Liga I, la doar 16 ani

Autor al unicului gol al FCSB-ului in meciul cu Dunarea Calarasi, din Cupa Romaniei, pustiul Cristian Dumitru ar putea primi si sansa debutului in prima liga.

La doar 16 ani, Cristian Dumitru a marcat primul sau gol pentru FCSB intr-un meci oficial. El a fost introdus de Nicolae Dica in meciul cu Dunarea Calarasi, pierdut de echipa ros-albastra cu 1-2 in Cupa Romaniei.

Cristian Dumitru a fost trimis pe teren in minutul 66 al meciului de la Calarasi si a punctat in minutul 82. El a fost pastrat in lot si pentru partida cu Astra.

Nicolae Dica a decis sa ii retina in lotul pentru meciul cu Astra, programat duminica, pe National Arena, pe Ianis Stoica si Cristian Dumitru.

Antrenorul FCSB se confrunta cu o multime de indisponibilitati, astfel ca ar putea apela la cel putin unul dintre cei doi juniori.

"Acum cateva luni, cand nimeni nu stia cine este, am vorbit despre el. Eu vorbesc rar, nu ca expertii astia...

Cristian Dumitru e un jucator care nu a implinit inca 17 ani si care va avea multe de spus in fotbalul romanesc. ", a spus Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB.