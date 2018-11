"Cu Astra e greu si cand ai tot lotul valid" Dica isi avertizeaza jucatorii inaintea meciului cu Astra si se bucura ca nu da piept cu Alibec

Nicolae Dica isi avertizeaza jucatorii inaintea meciului cu Astra: "Cu ei e greu si atunci cand ai tot lotul la dispozitie", spune el.

Nicolae Dica a vorbit in cadrul unei conferinte de presa inaintea meciului FCSB - Astra, care se va disputa pe National Arena. El a spus ca echipa sa trebuie sa se impuna pentru a tine pasul cu principalele contracandidate, dar ca da peste un adversar dificil. Gazonul de pe National Arena ii da motive de ingrijorare. Pe de alta parte, Dica se bucura ca Alibec nu va juca.

"Chiar daca aveam tot lotul la dispozitie, tot ar fi fost greu impotriva Astrei. Ei ne-au pus mereu probleme. Va fi un meci foarte greu, pentru ca ei sunt o echipa buna, o echipa care vrea in Play Off.

Alibec este un jucator valoros, poate avea o executie sau poate da o pasa buna. Cred ca este bine ca nu joaca.

Am auzit si eu ca gazonul este afectat, pacat ca s-a stricat din nou. Dar nu conteaza cum va arata terenul, important este ca noi sa dam totul.

Prefer sa jucam pe National Arena chiar si cu acest gazon si sa castigam.

Nu e usor sa gasim solutii, este o perioada dificila pentru ca avem 6 absenti importanti.

Deocamdata, fundasii se antreneaza separat, vor face in continuare antrenamente separate. Vom vedea daca ii vom putea recupera pentru meciul cu Dinamo.

In momentul in care stafful medical decide ca jucatorii sunt 100%, atunci vor intra in programul echipei", a spus Nicolae Dica.