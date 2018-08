O noua lovitura in Liga 1! Un jucator crescut de Inter Milano a acceptat oferta si vine sa se lupte pentru titlu

Craiova aduce un nou jucator pe un post cu probleme pentru Devis Mangia.

Craiova este la un pas de un nou transfer important - Isaac Donkor, un fundas de 22 de ani care a fost crescut de Internazionale Milano, e aproape de a fi adus de catre echipa lui Devis Mangia, anunta Digi Sport. Jucatorul ghanez poate juca si fundas central, si in ambele benzi.

Donkor urmeaza sa semneze un contract pe 3 ani, cu optiune de prelungire pentru inca un an. El ar putea sa debuta chiar in etapa a doua, in partida cu Sepsi OSK. Devis Mangia este nemultumit de evolutiile lui Popa ca fundas central dreapta in sistemul cu 3 aparatori.

Donkor a ajuns la Inter Milano in 2010, cand avea doar 15 ani, si a apucat sa debuteze la echipa mare, intr-o partida din Europa League contra celor de la Rubin Kazan, partida in care a jucat si Coutinho, actualul jucator al Barcelonei. El a fost cedat la Cesena in 2017, club pentru care a evoluat in 29 de partide in sezonul trecut.