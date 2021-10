O legendă a lui Dinamo vine lângă Rednic: ”Mă întâlnesc săptămâna viitoare cu domnul Mureșan”

”Puriul” a dezvăluit, la conferința de presă premergătoare meciului cu Gaz Metan, că a obținut acordul lui Florin Răducioiu, fostul mare atacant din Generația de Aur, iar acesta e gata să se întoarcă în ”Ștefan cel Mare”.

Răducioiu spune că urmează o întâlnire cu șefii clubului în cursul săptămânii următoare.

„E adevărat că m-am văzut cu Mircea Rednic, cu care m-am întâlnit săptămâna trecută. I-am dat acordul meu. Rămâne să mă întâlnesc săptămâna viitoare cu domnul Mureșan. Să finalizăm eventual discuțiile, să fie concretizate și finalizate. Dacă vom ajunge la un acord, o voi face pentru Dinamo și Mircea Rednic.

Nimeni în cinci ani nu mi-a dat niciun un telefon, ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. După cinci ani de când m-am întors în România, a făcut-o Mircea Rednic și eu i-am spus că voi veni numai dacă vom ajunge la un acord. Dinamo are nevoie de bani și eu nu vin la Dinamo că să iau banii lui Dinamo”, pentru Prima TV.

Mircea Rednic, despre Răducioiu: „A acceptat să vină!”

„Am vorbit cu Răducioiu, deci, în momentul ăsta eu mi-l doresc pe Răducioiu, să vină lângă echipă. M-am întâlnit cu el, a rămas ca domnul Mureșan să discute săptămâna asta, am vorbit și cu Dănciulescu înainte, i-am înțeles situația, are și el dreptate. Cel cu care am discutat eu și care a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu”, a spus Rednic la conferință.