Conducerea lui Dinamo, ultimele detalii legate de revenirea lui Răducioiu în ”Ștefan cel Mare”

Mircea Rednic a spus la conferința de presă că fostul mare atacant din ”Generația de Aur” este gata să revină în ”Ștefan cel Mare”, iar acesta ar urma să poarte o discuție cu Iuliu Mureșan, omul care decide tot ce se întâmplă la club.

„Orice dinamovist este bine venit. Dar principala noastră grijă este să ne uităm la cheltuieli. Cred că ar avea loc în organigramă, dar ar trebui să vedem la cine renunțăm printre cei care nu performează.

Ne uităm cu mare atenție la cheltuielile societății. Facem eforturi incredibile în fiecare lună astfel încât salariile să fie plătite la zi. De când a început procedura insolvenției, totul este plătit la zi. Intenționăm să facem lucrul acesta în continuare.

Dinamo era obișnuit să plătească foarte mult, dar acum trebuie să ne uităm la ceea ce se livrează pentru banii pe care îi plătim. Ne dorim foarte tare să vină orice dinamovist alături de noiNu vreau să mă hazardez pentru că nu a avut loc nicio discuție decisivă despre bani”, a spus Răzvan Zăvăleanu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Mircea Rednic, despre Răducioiu: „A acceptat să vină!”

„Am vorbit cu Răducioiu, deci, în momentul ăsta eu mi-l doresc pe Răducioiu, să vină lângă echipă. M-am întâlnit cu el, a rămas ca domnul Mureșan să discute săptămâna asta, am vorbit și cu Dănciulescu înainte, i-am înțeles situația, are și el dreptate. Cel cu care am discutat eu și care a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu”, a spus Rednic la conferință.