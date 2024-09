O legendă a fotbalului românesc, uitată de cluburile unde a făcut istorie: "Nu mai vorbește nimeni cu mine!"

Liță Dumitru a explicat cum, în ciuda realizărilor sale, a fost lăsat pe margine și nu fost invitat la evenimentele importante ale cluburilor cu care a avut o legătură strânsă.

Liță Dumitru: "Rapidul nu m-a invitat niciodată de când sunt în Divizia A"

Dumitru, fost jucător de legendă al cluburilor Steaua și Rapid București, a dezvăluit că, în ciuda impactului său semnificativ asupra fotbalului românesc, nu a fost niciodată invitat la meciuri sau evenimente de către aceste echipe după retragerea sa.

"Rapidul nu m-a invitat niciodată de când sunt în Divizia A. O singură dată, acum 2 ani, m-au invitat la un meci când nu mă simțeam bine din cauza unei probleme de sănătate. I-am spus că nu pot să vin pentru că am făcut raze și nu am mai venit. Îmi pare rău că nu am putut merge, cred că era domnul Angelescu. La Steaua, marii fotbaliști vin și dau cu piciorul la începutul meciului, dar pe mine nu m-a chemat nimeni niciodată să fac și eu asta. La marile cluburi, pentru Rapid sub nicio formă (n.r. - nu a însemnat nimic). La Steaua, poate.

Nu mai vorbește nimeni cu mine, e greu. E greu, în condițiile în care ai făcut ceva în viața asta să nu te mai bage oamenii în seamă. E normal și omenesc să te uite lumea. Lumea evoluează, oamenii merg înainte, sunt practici, sunt plecați, nu îi mai interesează de unul sau de altul. Societatea în care trăim face astfel încât oamenii să te uite. E o suferință mare, de tot”, a spus Liță Dumitru, vizibil afectat, la podcastul "Tare de Tot".

Cifrele lui Liță Dumitru

Cu o carieră deosebită, Dumitru a adunat 443 de meciuri în prima divizie românească și a marcat 64 de goluri. A fost de două ori desemnat „Fotbalistul Român al Anului” în 1973 și 1975, și a participat la Campionatul Mondial din 1970. Cifrele sale includ: