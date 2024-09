Dumitru Dragomir știe cu ce sumă va pleca Daniel Bîrligea de la FCSB: ”Fac pariu pe ce vreți”

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea de la rivala CFR Cluj, iar în schimbul său a oferit două milioane de euro. Ardelenii au păstrat și un procent de 15 la sută dintr-un viitor transfer al atacantului.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, îl vede pe fostul atacant de la CFR Cluj titular incontestabil în echipa lui Gigi Becali și crede că, dacă acesta va avea evoluții bune în cupele europene, ar putea pleca de la FCSB mai repede decât s-ar fi așteptat.

Dumitru Dragomir i-a fixat prețul lui Daniel Bîrligea

Fostul șef al LPF este convins că Bîrligea îi poate aduce lui Gigi Becali în conturi chiar și zece milioane de euro.

„Știți cu cât pleacă Bîrligea dacă joacă bine 4 jocuri, dacă le face bune, în Europa League? Cu peste 10 milioane! Fac pariu pe ce vreți, că e tânăr.

Are forță, se bagă în contre cum nu am văzut de mult așa ceva, are spiritul acesta de sacrificiu al unui vârf de atac puternic. Dacă învață să lovească și bine mingea, pe onoarea mea dacă nu se face vârf trăsnet… de bani mulți”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, potrivit Transfermarkt.

Daniel Bîrligea: ”Sunt foarte fericit că sunt aici!”

Fotbalistul a declarat că este foarte fericit pentru transferul la FCSB și a mărturisit că ultima perioadă a fost agitată pentru el, acesta fiind de fapt și motivul pentru care nu i-a mai răspuns la telefon lui Gigi Becali luni seară.

”Sunt foarte fericit că sunt aici, sunt bucuros pentru toate sacrificiile, mă simt foarte bine primit. Sunt bucuros și pregătit pentru luptă. De la ora 15 până la ora 22, cred că am avut vreo 70 de apeluri. Era târziu, i-am zis managerului meu să rezolve el și ne vedem mâine dimineață. Am pus alarma la ora 6-7 să văd cum e treaba, iar la ora 8 mi-a zis ’Bine, pleacă’.

Este o mare plăcere, pentru că așa cum am zis mereu, ai nevoie de încredere pentru a avea rezultate. Mi s-a dat încredere și vreau să răsplătesc prin fapte, nu prin vorbe. Am fost puțin tulbure, în două-trei secunde, apeluri peste apeluri, nu mai știam nimic, mare confuzie, dar eram fericit, știam că vreau să fac un pas în față”, a spus Bîrligea.