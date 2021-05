Asta e fita maxima! Cat au platit acesti tineri la Mamaia pentru o zi pe iaht

E petrecere in toata tara de 1 mai!

Mii de tineri s-au distrat in Mamaia si Vama Veche. Pentru o zi pe iaht, au platit 350 de lei. In pret a intrat si pranzul, dar nu si pretul bauturilor consumate la bordul ambarcatiunii de lux.

Dis de dimineata, in ciuda prognozei meteo care arata ceata si ploaie, soarele a rasarit spectaculos din mare si a imbracat plaja din Vama Veche intr-o lumina a sperantei pe care si-o doresc toti cei care l-au admirat pe tarm. S-au declarat din nou iubiri in spectacolul culorilor de la rasarit:

Spre pranz, plaja a devenit taramul libertatii pentru zeci de turisti. Marea i-a intampinat cu acea culoare azurie care a facut-o celebra, in Vama. Musafirii ei, cu dor nespus de libertate, priviti de sus, se vede insa cum stau separati, in grupurile cu care au venit. Incurajati de cele 15 grade din aer, cativa tineri au facut prima baie in mare. Apa avea, totusi, doar 10 grade...

Dupa un an de petreceri anulate tinerii au gustat din plin prima zi la malul marii si au fost mai energici ca in alti ani. Nisipul a fost perfect pentru un volei ori batminton, dar unii au preferat sa admire marea si sa-si traga sufletul dupa un an lung.

Spre dupa amiaza, s-au adunat cu totii in bataia soarelui - odihniti, poate si pentru ca azi noapte, la terase dar si la barurile de pe plaja, nu au fost petreceri. Muzica a fost reglata din volum astfel incat sa nu faca pofta de dans si petrecerile sa nu se prelungeasca pana tarziu.

La zece seara, tinerii au plecat spre cazare.

Party de zi la Mamaia

Parcarile din Mamaia au inceput sa se anime de la o ora la alta: din masini scumpe de sute de mii de euro, au coborat pe rand tineri dornici de atmosfera din club si domnisoare in tinute care sa atraga atentia. Nu au lipsit tocurile, palariile sau ochelarii de soare.

Departe de restrictii, cateva sute de tineri s-au imbarcat la bordul unui iaht imens si au petrecut ziua in larg.

Desi turistii care au ajuns pe litoral au avut posibilitatea de a se vaccina fara programare la Pavilionul Expozitional, in primele opt ore, numai 36 de persoane s-au imunizat. Centrul creat special pentru turisti este deschis pana luni seara.