Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a primit, în sfârșit, banii pentru transferul lui Florinel Coman (27 de ani) la Al-Gharafa.



Transferul s-a făcut în 2024 în schimbul sumei de 5,2 milioane de euro, dar în conturile echipei campioane au ajuns șase milioane de euro pentru că FCSB nu a primit banii la termen.



Gigi Becali a făcut anunțul: ”Banii au intrat în cont”



Gigi Becali a confirmat că a primit deja banii, astfel că se anunță un nou sezon de succes pe plan financiar pentru echipa sa, dacă punem la socoteală și banii pe care FCSB ar urma să-i primească din partea UEFA pentru participarea în faza principală din Europa League.



„Gata, tată, au intrat banii pe Florinel Coman. 6 milioane euro! Sunt toți în cont… Ce emoții să am? N-am avut nicio emoție, știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp, nu aveau ce sa facă. Nu te joci cu FIFA, cu regulamentele.



Ce să fac, ce să fac? Dacă nu mă pricep la fotbal. Le mai calculăm și vreo 600.000 de euro dobânzi și gata! Bănuțul e în cont la Gigi Becali”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



Florinel Coman face în curând anul de când nu a mai jucat la naționala României



Marginalizat la Al-Gharafa, românul de 27 de ani nu îl poate convinge pe antrenorul Pedro Martins că merită să primească mai multe minute.



Ultima apariție a fotbalistului sub tricolor datează din 18 noiembrie 2024, de la un meci România – Cipru (4-1), în ultima etapă din Liga Națiunilor.



Atunci, fostul jucător al lui FCSB a fost trimis pe teren în minutul 67 și a avut o prestație excelentă în cele 23 de minute în care s-a aflat pe gazon. Pentru că a oferit pasa golului de 3-1, după care a stabilit scorul final, 4-1, prin reușita sa din minutul 83.

