Dinamo a revenit în Superliga României la finele sezonului 2022-2023, după un an în Liga 2, iar în sezonul precedent a scăpat cu emoții de la retrogradare, după ce a trecut de Csikszereda Miercurea Ciuc la baraj.



Acum, ”câinii” se numără printre surprizele acestui sezon. Echipa lui Zeljko Kopic a reușit calificarea în play-off și, chiar dacă nu are drept de joc în cupele europene, țintește o clasare cât mai bună în campionat.



Lucrurile merg spre bine pe mai multe paliere pentru Dinamo. Romeo Bănică, directorul de marketing al clubului, spune că ”roș-albii” au înregistrat venituri duble față de sezonul precedent.



Dinamo, venituri duble față de sezonul precedent: ”Suntem încă departe”



,,Pe unele borne am depășit ceea ce estimam, dar pe altele suntem în urmă, deși, chiar dacă sunt mai mari decât sezonul trecut. De exemplu, la zona de merchandising avem 500 000 estimat. Anul trecut am încasat din merchandising, cu toate problemele pe care le știm cu toții – fără livrare în timp util, fără livrare în afara țării, fără posibilitatea de plată ramburs – undeva la 200.000 de euro.



Dar încă suntem departe de ceea ce ar trebui să fim. Adică, pentru anul viitor, obiectivul este undeva între 800.000 și 1 milion de euro. Asta trebuie să generăm din zona de merchandising. Și vom avea, să zic așa, toate cărțile în mână ca să ajungem la acea cifră, la acel target pe care ni-l propunem.



Apoi, din zona de ticketing – evident, și acolo este o creștere foarte mare. Anul trecut, dacă nu mă înșel, ca medie de încasări pe meci – și aici vorbim de meciurile de pe Arcul de Triumf, unde am jucat majoritatea partidelor, cred că 90% dintre ele – am avut undeva la 150.000 RON per meci. Anul ăsta cred că ne ducem undeva spre 200.000 RON per meci pe Arcul de Triumf.



Pe Arena Națională am avut o încasare foarte mare la meciul cu FCSB, unde am avut 45.000 de oameni, iar acolo am avut echivalentul a cinci meciuri sold-out pe Arcul de Triumf, mă refer la nivel de încasări totale.



Așadar, pe unele paliere da, există o dublare în zona de venituri. Pe zona de publicitate, de vânzări de publicitate, și acolo există o creștere. Dacă luăm doar partenerul principal și acolo am reușit să aproape dublăm veniturile pentru aceeași poziție din contractul trecut”, a spus Romeo Bănică, pentru Radio Dinamo 1948.



Nota de plată după derby-ul FCSB - Dinamo



Partida a avut parte de incidente. Fanii dinamoviști au introdus materiale pirotehnice pe Arena Națională, iar la pauza meciului mai mulți ultrași au pătruns pe teren.



Dacă FCSB, în calitate de club gazdă, a primit o amendă de doar 5.000 de lei, sancțiunea mai mare le revine roș-albilor, care trebuie să bage mâna adânc în buzunare.



Comisia de Disciplină a decis să sancționeze clubul din ”Ștefan cel Mare” cu o amendă de 25.312 lei.



”FC FCSB vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei.



În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 25.312 lei”, se arată în comunicatul emis de LPF.