"Nu vreau sa imi prelungesc contractul inca o luna!" Edi Iordanescu o paraseste pe Gaz Metan in plin campionat! Conditiile puse de antrenor sa ramana la club

Gaz Metan Medias ar putea ramane fara antrenor chiar in mijlocul disputarii etapelor ramase din play-off!

Edward Iordanescu vrea sa plece de la Gaz Metan Medias odata cu expirarea intelegerii cu clubul. Contractul sau expira pe 30 iunie, iar antrenorul a declarat ca nu este dispus sa isi prelungeasca intelegerea pe inca o luna, pentru a incheia sezonul pe banca echipei.

Iordanescu Jr. asteapta oferte din partea oficialilor clubului si este dispus sa ramana doar daca intelegerea va fi pe un an si ofertanta din punct de vedere financiar. Cu toate astea, situatia incerta a clubului, care este in insolventa nu garanteaza ca oficialii lui Gaz Metan pot raspunde cerintelor lui Iordanescu.

"Traiesc cu incertitudine, e o stare de incertitudine care persista la nivel de prima liga, sunt multe lucruri neclare. Nu vreau sa vorbesc foarte mult pentru ca sunt multe neclaritati in ceea ce inseamna relatia mea cu clubul.

Noi, fata de alte echipe am fost in somaj tehnic in aceasta perioada, activitatea s-a intrerupt total, nu am putut sa ne miscam deloc. Toata situatia a pus o frana la nivel de club, aveam niste etape pe care ne-am propus sa le parcurgem si a trebuit sa ne abatem.

S-a reinceput activitatea la nivel de echipa, s-au facut toate procedurile, au iesit baietii negativ, sunt cantonati la stadion si au inceput procesul de pregatire cu staff-ul meu. Eu si conducerea trebuie sa stabilim viitorul meu, daca merg cu echipa in continuare, mie expirandu-mi contractul pe 30 iunie, desi am anuntat clubul ca nu doresc sa imi prelungesc contractul inca o luna.

Ori terminam contractul si incheiem amiabil, ori daca punem in discutie un contract pe inca un sezon. Daca isi poate face calculele necesare clubul si sa vada ce buget si conditii avem pentru sezonul urmator.

Nu, nu sunt dispus sa prelungesc pentru ca-s multe neclaritati. Ca sa pot sa imi asum astea, trebuie totul sa fie clar.

Nu ma simt indatorat fata de club pentru ca am depasit asteptarile, insa ma simt indatorat jucatorilor, cu ei am performat, cu ei am ucis si meritul este al lor pentru calificare.

Mingea este la club in curte, ei trebuie sa calculeze, sa vada si sa isi faca socotelile. Cum afecteaza pandemia clubul, la nivel financiar, sa vedem daca iese din insolventa clubul", a declarat Edi Iordanescu la Digi Sport.