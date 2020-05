Dupa anuntul plecarii lui Iordanescu de la Gaz Metan, inca o echipa din play-off si-ar putea PIERDE antrenorul in vara!

Edward Iordanescu si-a anuntat oficial despartirea de Gaz Metan Medias la finalul sezonului, iar acum, inca o echipa din play-off risca sa ramana fara antrenor.

Problemele se tin lant de Astra, in ciuda rezultatelor pozitive obtinute de echipa in ultimii ani. Salariile jucatorilor nu au mai fost platite inca din ianuarie, iar luna trecuta toata echipa a fost bagata in somaj tehnic.

Problemele financiare nu sunt singura problema a Astrei, care ar putea ramane si fara antrenorul Bogdan Andone, al carui contract expira in vara. Echipa a aratat jocuri solide sub comanda lui Andone in acest sezon, iar pierderea ar fi vizibila.

Probleme de lot la Astra

Giurgiuvenii ar putea avea probleme serioase si de lot pana la finalul sezonului, dat fiind faptul ca si lui Gabi Tamas si Julien Begue li se incheie contractele la finalul lunii iunie, ca in cazul lui Andone.

In cazul prelungirii sezonului, care cel mai probabil se va face, toti 3 ar putea pleca de la echipa.

Din cauza problemelor financiare, jucatorii Astrei au anuntat ca intentioneaza sa isi depuna memorii la Comisiile FRF pentru a-si recupera banii.