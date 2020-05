Edi Iordanescu pleaca de la Gaz Metan: "Este un lucru firesc!" Ce spune antrenorul care a dus Mediasul pentru prima oara in play-off

Edi Iordanescu a anuntat oficial ca o va parasi pe Gaz Metan la finalul sezonului.

Contractul lui Edi Iordanescu expira la finalul sezonului, iar antrenorul a anuntat ca nu va mai continua pe banca mediesenilor.

Gaz Metan a prins in premiera play-off-ul cu Edi Iordanescu pe banca.

"Este un lucru firesc sa plec, pe 30 iunie termin oficial contractul si la un final de drum este normal pentru un antrenor sa traga linie, sa vada ce a reusit si sa aleaga ce este mai bine pentru el.

Eu zic ca am facut o treaba buna la Medias, am calificat echipa in play-off, o performanta unica pentru club", a spus Edi Iordanescu la Digi Sport.

Urmeaza pasul la Craiova?

Edi Iordanescu este dorit de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova, unde ar putea merge sa il inlocuiasca pe Papura.

Narcis Raducan crede ca a sosit timpul pentru Edi Iordanescu sa mearga la o echipa unde sa se poata lupta la titlu:

"Edi Iordanescu la Craiova nu suna deloc imposibil, pentru ca a fost o tatonare de ambele parti. Eu cred ca Edi trebuie neaparat sa faca pasul la un nivel superior. Sa se bata cu succes la castigarea campionatului", spunea Narcis Raducan pentru www.sport.ro.