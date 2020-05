Edi Iordanescu ramane la Gaz Metan, dar nu ca antrenor! Ce pozitie va ocupa in cadrul clubului

Iordanescu a pus conditii pentru a ramane pana in vara la Medias.

Tehnicianul s-a declarat nemultumit de situatia clubului si a fost pe picior de plecare in ultima vreme. In cele din urma, Edi Iordanescu s-a inteles cu conducerea, iar impreuna au decis ca el sa ramana pana in vara, pe pozitia de consilier tehnic, informeaza Fanatik.

Astfel, Edi Iordanescu nu va mai sta pe banca la meciuri si nu se va mai implica direct la antrenamente, sarcina lui principala fiind sa vegheze la buna desfasurare a activitatii tehnice. Totusi, Iordanescu le-a spus celor din conducere ca Gaz Metan Medias va fi prima optiune in vara, asta daca problemele clubului se vor rezolva, asa cum cere.

In urma cu cateva zile, presedintele echipei, Ioan Marginean, declara la Pro X ca Iordanescu a plecat la Bucuresti in perioada starii de urgenta, iar dialogul intre cele doua parti a fost aproape inexistent.

"Noi am facut doar informari cu Edi Iordanescu. Ce trebuie sa vorbim? Avem fiecare familie. Noi comunicam prin mail doar. El e izolat la Bucuresti, a respectat programul de izolare... Si eu puteam sa merg la Alba Iulia si sa nu mai vin deloc, dar fac voluntariat si ajut o societate.



Nu vreau sa discut subiectul pentru ca eu consider ca trebuie sa te asezi la o masa cu niste oameni cu care ai avut o relatie buna. Sa spuna ce vrea! El s-a exprimat ca vrea in mare conditii mai bune, asta inseamna buget mai mare. O sa discutam.

El daca voia sa plece, putea sa plece de un an, ca ma tine pe prima pagina inca de atunci", a explicat Marginean.