"Nu vreau sa aud de cifre ca poate iar ma tenteaza!" Petrescu despre o noua PLECARE dupa titlu

Dan Petrescu le da reject impresarilor care-l cauta cu oferte.

Nu mai vrea sa auda sumele care-i sunt propuse. Petrescu se teme sa nu fie tentat de o noua plecare in strainatate. :)



"Iar sa plec? De-abia am venit. M-am sunat niste impresari si le-am zis ca nu vreau sa aud de cifre, cine stie, poate ma tenteaza vreo suma mare. Imi doresc foarte mult sa joc in cupele europene si sa vedem ce voi putea reusi", a spus Petrescu pentru Gazeta Sporturilor.