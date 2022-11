"Nu sunt singurul imbecil". Jucătorul despre care Mirel Rădoi a spus că "nu e nicio surpriză"

Universitatea Craiova a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Creţu (minutul 60). Craiovenii au ratat un penalty în prima repriză, şutul lui Bogdan Mitrea fiind apărat de Plamen Iliev. Lovitura de pedeapsă a fost acordată după un fault al lui Marius Briceag la Ştefan Baiaram.

Clujenii au terminat meciul în zece oameni, după ce Alex Chipciu a primit al doilea cartonaş galben în final ( minutul 90+4). U Cluj venea după o victorie cu FCSB, pe teren propriu, scor 2-1.

Universitatea Craiova a reuşit a patra sa victorie consecutivă, toate la limită, ultimele două fără gol primit.

Ce a declarat Mirel Rădoi la finalul partidei Universitatea Craiova - U Cluj 1-0

"O victorie meritată, chiar dacă și 'U' Cluj a avut câteva situații, toate au plecat de la greșelile noastre. Situațiile lor au fost cadourile noastre.

În prima repriză, ne-am apropiat de posesie de 80%, am avut ocazii mari. Dacă marcam din penalty, diferența de scor era mai mare, pentru că 'U' Cluj, începând jocul devreme cu dezavantaj, ar fi lăsat spații mai mari.

Mă minunez de unele, pentru că de pe bancă par ocazii foarte mari. Se întâmplă uneori să fii departe de minge. Am mai avut situații mari, dar ne-au lipsit câteva secunde. Am trăit periculos unele momente, chiar și finalul partidei. Am făcut aceeași greșeală, cu retragerea noastră.

Bancu nu e nicio surpriză. Nu doar cu mine a jucat titular, nu sunt singurul imbecil. Cu toți antrenorii a jucat bine. Cu poziția lui Crețu, e normal, are calitatea să atace spațiile, apare bine la finalizare.

Mă bucur că reușim să câștigăm fără să luăm gol. Acum le sunt dator băieților cu o masă pentru că nu am primit gol”, a declarat Mirel Rădoi la finalul partidei.