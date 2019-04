Cristiano Ronaldo, anuntul asteptat de toti fanii! Portughezul a spus IN DIRECT unde va juca sezonul viitor! VIDEO

Ronaldo a devenit campion cu Juventus si a anuntat ce va face in sezonul viitor.

Cristiano Ronaldo devine primul jucator care castiga titlul in Anglia, Spania si Italia, dupa succesul lui Juventus din Serie A. Chiar daca nu a trecut de sferturile UEFA Champions League, portughezul se poate consola cu titlul si Supercupa in Italia.

Jucatorii lui Juventus au inceput petrecerea dupa victoria cu Fiorentina, iar Cristiano Ronaldo a anuntat in direct ce va face in sezonul urmator. Intrebat daca va ramane la Juventus, portughezul a raspuns: "O mie la suta!"

"Sunt cu adevarat fericit ca am castigat titlul la primul meu sezon in Italia. A fost un sezon excelent pentru Juventus, am castigat campionatul si Supercupa Italiei. E adevarat, in Champions League nu ne-a mers atat de bine, dar ne vom revansa la anul", a spus Cristiano Ronaldo dupa victoria cu Fiorentina.