"Nu ne-am prezentat la meciuri sau ce? La noi artificiile sunt in decembrie!" MM rade de CFR dupa ce a fost ceruta DEPUNCTAREA Stelei

Directorul sportiv al Stelei raspunde cu o ironie atacului declansat de CFR la comisii!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

MM spune ca nu are niciun motiv sa se teama ca Steaua va fi depunctata. E doar o strategie a Clujului de a pune presiune in lupta pentru titlu, crede oficialul.



"Depunctare de ce? Am folosit vreun jucator pe fals? Nu ne-am prezentat la meciuri sau ce? Vremea artificiilor a trecut, noi prin decembrie, la final, atunci dam cu artificii", a spus MM.