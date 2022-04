"Nu le-am gândit". Care a fost explicația oferită de Markovic pentru forma excelentă din ultima perioadă

Atacantul celor de la Universitatea a bifat o dublă în partida din etapa a cincea din playoff, încheiată cu victoria craiovenilor, scor 3-0.

La finalul meciului de la Constanța, tânărul de 21 de ani a declarat că reușitele sale se datorează inspirației de moment.

"Mă bucur că am marcat și că am câștigat cele trei puncte. Mergem la Sepsi și apoi la Pitești să câștigăm. Pentru noi niciun meci nu e ușor pentru că ne dorim să câștigăm. Ne bucurăm că am marcat repede. Sperăm ca toate meciurile să fie la fel și să fim relaxați de la pauză.

Reușitele mele au fost ceva ce vine pe moment, nu le-am gândit. Încerc să marchez și să îmi ajut echipa.

Din punctul meu de vedere, atitudinea din timpul meciului și grupul nostru foarte unit ne fac o echipă foarte puternic. Nu ne gândim la FCSB sau la CFR. Noi ne vedem de jocul nostru", a explicat Jovan Markovic la finalul partidei.