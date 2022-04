„O fază de amator din partea mea!” Laurențiu Reghecampf, declarația serii! Ce își reproșează antrenorul după victoria clară cu Farul: „O să mă pedepsesc singur!” 

Oltenii își continuă seria bună în play-off, acolo unde au bifat a treia victorie consecutivă. Scorul a fost deschis de Markovic, în minutul 15, iar Ștefan Baiaram a mărit avantajul echipei sale în minutul 37.

Tabela de marcaj a fost închisă de același Markovic, din pasa bună a lui Andrei Ivan, în al doilea minut de prelungiri ale primei reprize.

„O fază de amator din partea mea!” Laurențiu Reghecampf, declarația serii

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre jocul făcut de echipa sa, mulțumit de rezultatul obținut, însă a ținut să puncteze că scorul ar fi putut fi mult mai mare, dacă jucătorii săi ar fi marcat la fiecare ocazie avută. Tehnicianul a vorbit și despre momentul în care a încasat cel de-al doilea galben de la „centralul” Cătălin Popa, fiind eliminat și trimis în tribune, deși echipa sa avea un avantaj clar pe tabelă.

Antrenorul și-a reproșat momentul în care a fost eliminat, punctând că ar fi trebuit să reacționeze diferit în situația menționată.

„Sunt foarte fericit, veneam după două meciuri câștigate, m-am gândit toată săptămâna și am încercat să îi motivez pe jucători, trebuia să intrăm cu aceeași ambiție, s-a văzut din primul minut. Am câștigat la o diferență foarte mare, din păcate am ratat și ocazii clare de a marca, scorul trebuia să fie mult mai mare.

Sunt bucuros pentru cele trei puncte, mergem la Brașov, pentru meciul din Cupă. Marko a venit puțin bolnav de la meciul naționalei de tineret, de aceea am decis ca la meciul cu FCSB să nu înceapă titular, apoi am decis ca Elvir (n.r. Koljic) să mai facă un meci.

O fază de amatori din partea mea, sincer, la 3-0 pentru noi, i-am reproșat faza dinainte, unde în loc să ne dea nouă mingea a lăsat avantaj pentru cei de la Farul, îmi cer scuze pe această cale și lui Cătălin (n.r. Popa), e un arbitru cu experiență, care știe foarte bine să gestioneze fazele astea. Din partea mea, o fază de amator, nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta, probabil o să mă pedepsesc singur, văd eu o pedeapsă.

Are o plagă deschisă Pigliacelii, a fost un atac neinspirat al lui Petre, păcat, era pe final de meci, a luat și el cartonaș roșu, sper să îl recuperăm pe Mirko.

Au calitate, sunt jucători buni, lucrăm zilnic la mentalitate, înțeleg că meciurile se câștigă prin muncă”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul meciului.

Universitatea Craiova se află pe locul 3, la un punct distanță de FCSB, care urmează să joace pe terenul liderului CFR Cluj. Oltenii au și șase puncte distanță de ardeleni.