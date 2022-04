"Nici nu știu dacă am mai trăit așa ceva!". Reacție sinceră după înfrângerea drastică suferită de Farul cu Craiova

Universitatea Craiova a bifat a treia victorie consecutivă în play-off, acolo unde are o singură înfrângere, cu FC Voluntari, 1-3. Oltenii nu le-au dat nicio șansă jucătorilor lui Gheorghe Hagi și s-au apropiat la un punct de FCSB în clasament, având 39 de puncte.

De cealaltă parte, Farul se află pe locul cinci în clasament, având 28 de puncte, cu două mai puțin decât FC Voluntari și cu unul mai mult decât FC Argeș.

"Prima repriză a fost... Nici nu știu dacă am mai trăit așa ceva! Defensiva a fost zero. Dacă am luat trei goluri... Nu știu dacă au fost patru atacuri ale Craiovei. Au fost eficienți! Zici că jucau singuri pe contraatac. Trebuie să terminăm în fața Voluntariului", a declarat Gabi Iancu la finalul meciului.