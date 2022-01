"Nu îmi convine ce am jucat aseară!". Gigi Becali, reacție dură către echipă după victoria în derby-ul cu Dinamo

Formația antrenată de Toni Petrea s-a impus în deplasare cu 3-0 în fața rivalei istorice, într-o partidă arbitrată de Ovidiu Hațegan. Istoria s-a repetat și în meciul din retur, iar echipa din Ștefan cel Mare a rămas în zece oameni după eliminarea lui Răuță din minutul 35.

Partida a început cu un avantaj major pentru FCSB, după ce Octavian Popescu a deschis scorul, cu o nouă reușită superbă, încă din minutul 2. Dinamo a avut o ocazie mare prin Torje, care însă a dat pe lângă balon. Ianis Stoica, revenit pe teren după problemele de sănătate a reușit să marcheze în minutul 75, iar Oaidă a închis tabela.

"Cum să fii mulțumit dacă nu am jucat nimic?"

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre meciul câștigat de FCSB în derby-ul cu Dinamo, scor 3-0.

Deși formația antrenată de Toni Petrea s-a impus categoric în Ștefan cel Mare, patronul celor de la FCSB a declarat că nu este mulțumit de jocul prestat de echipă și că, în acest ritm, nu vor reuși să câștige titlul niciodată.

"Nu se poate câștiga campionatul, mă tem, cum să fii mulțumit dacă nu am jucat nimic? Am dat un gol de geniu, 1-0, după care norocul a făcut să nu avem probleme, a dat ăla cu capul, pe lângă bară, Torje a dat o chiflă. Noi în 11 oameni dădeam mingi la adversar, pasam aiurea, nu ai cum să câștigi campionatul dacă nu joci. Nu îmi convine ce am jucat aseară. Când a plecat un antrenor, am spus că nu îmi convine jocul.

Când vrei să câștigi un campionat trebuie să dai război, gazon, negazon, dai război.

Oaidă nu e super fotbalist, dar a dat război. Petrea nu a făcut schimbările cu care am vorbit, el a făcut pentru că trebuia să facă ceva, nu aveam centrul terenului. Tănase nici nu punea piciorul, alerga în gol, îi era frică, nu se câștigă campionatul cu frică. Nu e vorba de 3-0, Dinamo nu e de 3-0, contează că nu am jucat nimic. O să vorbesc și eu cu jucătorii.", a declarat Gigi Becali în direct la PRO X.