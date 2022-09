Gigi Becali și-a exprimat interesul pentru Juan Bauza, jucătorul lui FCU Craiova, însă Adrian Mititelu nu s-a arătat dispus să renunțe la el.

Clubul a anunțat printr-o postare pe pagina de Facebook că Juan Bauza și-a prelungit înțelegerea până în 2025. Mai mult, oltenii au dezvăluit și clauza de reziliere a fotbalistului, 8 milioane de euro.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", patronul de la FCSB a vorbit despre posibilul transfer al argentinianului, declarând că nu este dispus să plătească atâția bani pentru el.

"Nu discut eu despre Bauza. Dacă vrea să îl dea, să îl dea. Nu îi dau eu ce vrea el. Nu, nu. E prea mult. Am dat pe Compagno că e atacant și nu aveam. Aseară am văzut că nu aveam. Nu ai cum să joci cu Rusu la nivelul ăsta. De ce să fie supărat? A fost o experiență, câștigă și niște bani", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.

Ce a declarat Juan Bauza după oficializarea noului contract

"După cum am vorbit cu patronul echipei, sunt foarte fericit. Înseamnă foarte mult pentru mine. De când am venit la FCU Craiova am fost tratat foarte bine. Mă simt ca la mine acasă.

La momentul actual sunt concentrat doar pe echipă, să joc, să luptăm. Avem un obiectiv: să intrăm play-off. Avem o echipă mare și un antrenor pe măsură. Cred că putem reuși, și după ce ne vom îndeplini obiectivul, să ne luptăm pentru titlu. Sunt foarte fericit, sunt ca la mine acasă.

Pe lângă acest lucru, a venit și mama mea aici, urmează să ajungă și tatăl meu. Mă simt cu adevărat împlinit", a declarat jucătorul.