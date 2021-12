"Nu e genul lui Budescu". Reacție oficială din partea FCSB despre situația lui Ianis Stoica în disputa impresarilor

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a dezvăluit că tânărul fotbalist de la FCSB este gata să renunțe la serviciile impresarei Anamaria Prodan.

Potrivit patronului FCSB, Pompiliu Stoica, tatăl jucătorului, s-a întâlnit cu Giovanni pentru a discuta pe acest subiect.

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a mărturisit că jucătorul nu este afectat de discuțiile care au apărut în jurul său, explicând că acesta își face datoria fără probleme.

"Dacă din 1000 de jucători, 999 ar fi afectaţi de aşa ceva, el ar fi al 1000-lea. Nu are nicio probemlă, indiferent de ce se spune despre el. Nu e genul lui Budescu, dar nu are nicio presiune. Dacă Octavian Popescu e mai sensibil, Ianis nu are probleme. Pe noi nu ne interesează ce jucători semnează impresarii. E problema jucătorului cu contractul lui de muncă la clubul la care va fi transferat.

Cât e la noi, nu are nevoie de agent. Tuturor le spun despre Tătăruşanu, care nu a avut agent şi a ajuns la Fiorentina. Nici nu vorbesc cu Ianis, nici cu Pompiliu. Problema noastră e strict să joace şi să marcheze", a declarat Mihai Stoica la Telekom Sport.