Dinamo s-a impus cu 3-1 în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a noua a sezonului regulat al Superligii.

Golurile „câinilor” au fost marcate de Daniel Armstrong (26'), Dean Zandbergen (37') și Alberto Soro (45+1'), în timp ce ciucanii au deschis scorul prin Marton Eppel.

Ce au lipit pe scaune suporterii lui Dinamo după victoria cu Csikszereda

În timpul meciului au avut loc mai multe scandaluri, iar unul dintre acestea a fost între organizatori și oameni din staff-ul lui Dinamo - VEZI MAI MULTE AICI.

Suporterii lui Dinamo au avut, pe parcursul meciului, mai multe scandări anti-maghiare, dar s-au domolit în momentul în care crainicul a anunțat că există riscul întreruperii partidei.

Fanii „câinilor” care au făcut deplasarea la Miercurea Ciuc au avut un mesaj pentru comunitatea maghiară din acea zonă și au afișat un banner pe care scria: „Și sângele strămoșilor voștri a fost vărsat pentru aceeași Românie!”

Pe lângă acest banner, ultrașii lui Dinamo au format tricolorul României prin hârtiile roșii, galbene și albastre lipite pe scaune.