"Nu acesta era planul". Dan Petrescu, deranjat de jocul echipei în meciul cu UTA Arad. Ce a reproșat

Campioana României s-a impus la limită datorită golului spectaculos marcat de Alexandru Chipciu. Este prima înfrângere pe care UTA Arad a suferit-o pe teren propriu în această ediție de campionat.

Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, a declarat că este nemulțumit de felul în care a jucat echipa, mai ales în repriza secundă când s-a retras foarte mult. Acesta a recunoscut că CFR Cluj a obținut o victorie norocoasă pe terenul celor de la UTA Arad.

"A fost o victorie norocoasă. Am întâlnit un adversar extraordinar acasă. În repriza a doua ne-au dominat, nu acesta e planul. Jucătorii care au intrat au dat totul, merită felicitați. Nu am avut jucători de atac care să marcheze golul doi. Echipa a apărut obosită repriza a doua. Am scos un 1-0 incredibil. Cred că e singura echipă din România care va câștiga la Arad. Am rămas impresionat de felul în care au jucat.

Trebuie să ajungem la poartă, să creăm ocazii. Nu-mi place să stăm doar așa, să și atacăm. Până duminică nu avem liniște, sper ca jucătorii să nu se mai accidenteze la echipele naționale.", a spus Petrescu la finalul partidei.