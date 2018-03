Noul stadion al Stelei, inspirat din sigla FCSB? :) De unde s-au inspirat in realitate arhitectii. FOTO

Autoritatile au anuntat planul pentru EURO 2020 si au dezvaluit cum vor arata stadioanele.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

In Ghencea se va construi o arena complet noua, in valoare de peste 60 de milioane de euro. Noul Stadion Steaua va avea 30 000 de locuri si va fi gata in martie 2020. Stelistii care s-au dezlipit de echipa lui Becali nu au primit bine insa imaginile cu noul stadion. Acesta pare inspirat din sigla FCSB-ului, e gluma momentului pe internet.

In realitate, arhitectii s-au inspirat din cetatile medievala de tip Vauban, cum este cea de la Alba Carolina.

"Vrem stadion fara colturi", e petita lansata imediat in gluma de fanii Stelei.

Cum arata sigla FCSB, cu "colturi".

Cetatea de la Alba Iulia.



Dinamovistii au probleme mai mari. Fondurile sunt blocate in cazul lor iar autoritatile anunta ca sunt sanse mici ca arena sa fie gata la timp pentru EURO 2020. Noul stadion din Stefan cel Mare va fi construit pe locul actualului velodrom si va avea capacitate de 16.000 de locuri, mult mai putin decat sperau dinamovistii.